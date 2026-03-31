2026年3月2日（月）から、『札幌市円山動物園』の新たな園内デジタルマップとして、『MapPenguin（マップペンギン）』サービスが開始されています。 『札幌市円山動物園』では、これまで紙媒体の園内マップを配布していましたが、来園者が「現在地と目的地を把握しづらい」という案内不足の課題を抱えていました。 画像：WWS そこで導入されたのが『MapPenguin』。専用アプリをダウンロードすることなくスマー