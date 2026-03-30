＜旦那の疑惑LINE＞誰かに「避けているだろ」と送ろうとしているのを目撃！浮気？誤解？
ふとした瞬間に、旦那さんのスマートフォンの画面が目に入ってしまうことはありませんか？ 見ようとしたわけではないのに、引っかかる言葉が見えてしまうと気になってしまうもの。そんななかあるママから、こんな出来事が投稿されました。
『旦那の後ろにいたとき、LINEで「避けているだろ」と打っているのが見えた。すでに夫婦仲は冷めきっているので、誰と揉めていようがどうでもよかったけれど、男友だち相手に「避けているだろ」って言う？』
旦那よ…友だちでは言わない言葉だから
まず挙がったのは、「相手は女性ではないか」という声でした。
『浮気相手を男の名前で登録してあるだけなのでは？』
『欲望を満たすだけの関係』
『不倫なのに「去るもの追わず」ができないって、ストーカー化しそうで怖い』
なかには、自身の経験を語るママもいました。
『私の元旦那も、不倫相手の名前を職場の男性の名前に変えていたよ』
浮気相手の名前を男性名で登録するのは、珍しい話ではないようです。もし本当に不倫であれば、今のうちに知っておくことで準備ができるという意見もありました。投稿者さん自身は、「ATMの役割さえ担ってくれるなら、他の女と何していても、今さらどうでもいい」とどこか距離を置いた様子です。そう言いながらも、少しだけ興味は湧いてしまうのでしょう。
本当に男性が相手である可能性も捨てきれない
一方で、「必ずしも女性とは限らない」という意見もありました。
『男と浮気する旦那もいるかもよ』
『冷めた態度の女性に飽き飽きした男性の同性愛とか……』
近年は、同性同士の関係も珍しくないとママたち。とはいえ、真実は本人たちにしかわかりません。たったひと言だけでは判断が難しいのも事実です。
旦那に言い寄られて困っている女性かも
別の視点として、「単に誰かに避けられているだけでは」という声もありました。
『嫁にも避けられ、他の女にも避けられ不憫。旦那のこと、誰が好きなの？』
『普通は避けられたら身を引くのに、「避けているだろ」と追撃しているのがおもしろい』
少し辛辣なコメントもありますが、「誰かとの関係がうまくいっていない可能性」を指摘する声は少なくありませんでした。
『女に避けられているのでは？ フラれそうだけど』
誰に対しての言葉なのかはわかりませんが、「避けているだろ」と問いかけている時点で、関係のこじれがあるのかもしれません。
実はブラック企業の話かもしれない
もちろん、浮気や恋愛とは無関係の可能性もあります。
『会社の同僚の話題で「最近あいつ、社長と一緒にいないな」「避けているだろ」みたいな会話はありそう』
『旦那の友人「〇〇さんって俺のこと避けていると思う？」、旦那「避けているだろ」ならあった。スピーカーで電話するのやめろって思った』
さらに、人物ではなく仕事の内容について話している可能性もあります。
『「土曜出勤避けているだろ」とか「この案件避けているだろ」とか』
たったひと言だけでは、文脈まではわかりません。見えた言葉だけで想像が広がってしまうこともあるのでしょう。
気になるなら素直に聞いてみる
シンプルに、誰とLINEをしているのか本人に聞けばいいとの声もありました。
『どうでもいいと言いながら、旦那のことをめちゃくちゃ気にしている』
『男友だち相手に「避けているだろ」って言う？ と旦那に聞いてみたら？』
たしかに、気になり続けるよりも聞いてしまった方が早いかもしれません。ただし、それによって関係がさらにぎくしゃくする可能性もあるでしょう。
パンドラの箱は開けない方がいい
スマートフォンの中身については、慎重な意見もありました。
『旦那に浮気されたことがあるので覗いてしまう。けれど勝手に覗くのはよくないね。パンドラの箱で知らない方が幸せかも』
『私ならもう少し決定的な証拠が出るまでは泳がせます。気づいてないと思えば油断してボロを出すこともあるので』
事実を知ることが必ずしも幸せにつながるとは限りません。だからこそ、あえて深く追及しない選択をするママもいるようです。
『美味しいものでも食べて見なかったことにしたらどうかな』
軽く流すのもいいのかもしれませんね。
気になって追及するのか、それとも見なかったことにするのか。選択は人それぞれです。見えてしまった言葉をどう受け止めるのか。その答えは、きっとそれぞれの夫婦のなかにあるのでしょう。