日やけ止めブランドALLIEは3月21日、「ジェルUV」「ノーファンデUV※01、03」から、「ちいかわ」とのコラボレーションによる限定デザインパッケージの商品を数量限定で発売しました。※ファンデーション未使用時でも、自然なベースメイクに仕上がる日やけ止めのこと■商品情報「アリィー クロノビューティ ジェルUV EX 限定パッケージCK」90g ＜顏・からだ用日やけ止め＞SPF50＋ PA＋＋＋＋ UV耐水性★★強力UVカット。しかも心地