コスメブランド「Wonjungyo（ウォンジョンヨ）」と、ヘアケアライン「Wonjungyo Hair（ウォンジョンヨヘア）」は4月1日、テレビアニメ『名探偵コナン』のデザインを取り入れたスペシャルアイテムを数量限定で発売します。■Wonjungyo Hairのシャンプー・トリートメントも限定デザインに発売するのは、『名探偵コナン』のイラストをあしらった限定パッケージによる全7アイテム。「江戸川コナン」や「萩原千速」などが描かれたプレス