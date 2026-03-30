Wonjungyoから『名探偵コナン』のオリジナルパッケージのアイテムが登場

コスメブランド「Wonjungyo（ウォンジョンヨ）」と、ヘアケアライン「Wonjungyo Hair（ウォンジョンヨヘア）」は4月1日、テレビアニメ『名探偵コナン』のデザインを取り入れたスペシャルアイテムを数量限定で発売します。

■Wonjungyo Hairのシャンプー・トリートメントも限定デザインに

発売するのは、『名探偵コナン』のイラストをあしらった限定パッケージによる全7アイテム。「江戸川コナン」や「萩原千速」などが描かれたプレストパウダーや「怪盗キッド」をあしらったダイヤをイメージしたグリッターのほか、限定デザインによるシャンプー・トリートメントも登場します。

プレストパウダー「ウォンジョンヨ エアリーフィルターパクト DC」（2,200円）は、パッケージも中身も限定デザインで展開。カラーは既存の2色のほか、「萩原千速」のイメージカラーを落とし込んだ限定カラー「102 プレーンブルー」もくわわり、全3色となっています。

パッケージには、「江戸川コナン」と劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』にも登場する「萩原千速」をあしらっています。

パウダーにはコナンのアイコンマークの刻印を施しています。

「ウォンジョンヨ ダイヤモンドライナー DC」（1,540円）は、「怪盗キッド」からの予告状をあしらったパッケージと、限定色「DC1 プリズムブルー」での展開。サファイヤカラーをベースに、ブルーやパープルなどの細かなラメと大粒ラメを配合したカラーとなっています。

「モイストアップレディスキンパック DM N DC」（1,980円）は、「少年探偵団」をデザインした限定パッケージでの展開です。パックの蓋には「江戸川コナン」のイラストをあしらっています。

Wonjungyo Hairからは、「江戸川コナン」と「ジン」のイラストによる「ウォンジョンヨ リペアシャンプー（モイスト）DC」（1,650円）、「江戸川コナン」と「灰原哀」のデザインの「ウォンジョンヨ リペアトリートメント（モイスト）DC」（1,650円）を、それぞれ展開しています。

■商品概要

商品名：ウォンジョンヨ エアリーフィルターパクト DC

カラー：01 プレーンピンク、02 プレーンラベンダー、【限定】102 プレーンブルー

容量：11g

価格：2,200円

商品名：ウォンジョンヨ ダイヤモンドライナー DC

カラー：DC1 プリズムブルー

価格：1,540円

商品名：ウォンジョンヨ モイストアップレディスキンパック DM N DC

容量：50枚入り

価格：1,980円

商品名：ウォンジョンヨ リペアシャンプー モイスト DC

容量：350mL

価格：1,650円

商品名：ウォンジョンヨ リペアトリートメント モイスト DC

容量：200g

価格：1,650円

（C）2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

（フォルサ）