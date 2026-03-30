英国発のナチュラルコスメブランド「LUSH（ラッシュ）」は3月19日、1990年代に誕生し30年以上にわたり愛され続けてきたロングセラークレンジング「ウルトラブランド」の処方を基に開発された、肌質に合わせて選べる全4種の新シリーズを国内80店舗、公式オンラインストア、公式アプリにて発売しました。■「落とす」から「育む※」へ。シリーズの核となるのは、摩擦を抑えて汚れをオフする「お肌を大切にする」発想を軸としています