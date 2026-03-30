肌のバリア機能をいたわる。LUSHのロングセラークレンジングから肌悩みで選ぶ新4種が誕生！

英国発のナチュラルコスメブランド「LUSH（ラッシュ）」は3月19日、1990年代に誕生し30年以上にわたり愛され続けてきたロングセラークレンジング「ウルトラブランド」の処方を基に開発された、肌質に合わせて選べる全4種の新シリーズを国内80店舗、公式オンラインストア、公式アプリにて発売しました。

■「落とす」から「育む※」へ。

シリーズの核となるのは、摩擦を抑えて汚れをオフする「お肌を大切にする」発想を軸としています。厳選された自然由来の原材料をふんだんに使用し、潤いを守りながら肌本来の健やかさを保つ、シンプルかつ本質的なケアを目指しました。

さらに、原材料のバランス設計に基づくセルフプリザービング処方を採用し、安定性に配慮したブランドならではのアプローチも大きな特長です。

開発を手がけたラッシュ共同創立者ヘレン・アンブロッセン氏は、「4種すべてがお肌のバリア機能をいたわることに重点を置いています。穏やかな原材料で、やさしく洗い上げる処方は、マイクロバイオームが健やかな肌を保ち、長期的に美しいお肌を保つための基盤となります」とコメント。

いま、そしてこれからのお肌のために。クレンジングとスキンケアの理想的なバランスを追求した、30年以上の信頼と革新が融合する本シリーズ。毎日のクレンジングを、肌を慈しむ至福のスキンケアへと塗り替えるような体験を提案します。

※育む：汚れを落としながら肌本来の健やかさを保つお手入れ

◇発売情報

【商品数】全4種（各60g）

・OT クレンジングバーム（敏感肌の人向け） 3,120円

・HUN、BW＆AM フェイシャルクレンザー（乾燥・カサつきか気になる人向け）3,320円

・AC＆SI フェイシャルクレンザー（オイリー肌 / 毛穴が気になる人向け ）3,120円

・TUR＆AO フェイシャルクレンザー（年齢を重ねた肌・くすみが気になる人向け）3,320円（*古い角質による）

【発売日・発売店舗】

・2026年3月19日 全国80店舗、公式オンラインストア、公式アプリ

・URL：https://www.lush.com/jp/ja/c/cleansers

■商品概要

OT クレンジングバーム

3,120円／ 60g

敏感肌

オーツ麦エキスが肌をいたわりながら汚れを落とし、サンフラワーオイルが潤いを守りながらキメの整った肌を保ちます。さらに、アーモンドオイルとハチミツを贅沢に配合することで、乾燥が気になる肌にもしっとりとした豊かな潤いを与えます。

HUN、BW＆AM フェイシャルクレンザー

3,320円／ 60g

乾燥・カサつき

ビタミンEを含むアーモンドオイルを40%以上贅沢に配合しており、乾燥した肌を柔軟に保ち、ふっくらと柔らかな質感に整えます。さらに、ミツロウが汚れを浮かせながら肌表面を保護し、非加熱のハチの巣が潤いを与えることで、クリアで健やかな印象の肌を保ちます。

AC＆SI フェイシャルクレンザー

3,120円／ 60g

オイリー肌・毛穴

アサイーオイルが肌のザラつきをなめらかに整え、サチャインチオイルが毛穴の余分な皮脂汚れをすっきりと洗浄します。ビタミンEを含むフェアトレードオーガニックセサミオイルを35%以上配合しており、デリケートな肌や、汚れを落として健やかに保ちたい肌をやさしく包み込みます。さらに、マヌカハニーとオーガニックハチミツが潤いを与え、汚れを落とすことで明るい印象のやわらかな肌を保ちます。

000-

TUR＆AO フェイシャルクレンザー

3,320円／ 60g

年齢を重ねた肌・くすみ※古い角質によるくすみ

ウコン根エキスがお肌の汚れや古い角質によるくすみを洗い流し、アルガンオイルが輝くようなツヤのある肌へと導きます。ハチミツが豊かな潤いを与え、乾燥を防ぐことで、しっとりとしたクリアな印象の肌を保ちます。

（エボル）