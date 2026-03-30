仕事を通じて素敵な友情関係が生まれる週。性別や年齢問わず楽しいコミュニティも広がりそう。ただ、健康は波乱。突然痛み襲われる気配が。海外旅行に行く人など歯のメンテナンスを抜かりなく。恋愛はフレンドリーな魅力に溢れるタイプに縁あり。双子座も運命パーソンに。