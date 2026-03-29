ananフェムケア連載「Femcare File」。今回のテーマは、「入浴中のリズムケアで整える」。心と体がゆらぎやすい女性のリズムに寄り添う、2種類のバスソルトが登場。毎日の入浴をセルフケアに変える、新しいバスタイム習慣をご紹介します。月のリズムで整える、バスリチュアルendear（エンディア）「Woman Rhythm」（右）BALANCING SALT（左）BRIGHTENING SALT女性の心身をサポートしてくれる天然精油を配合した2種類のバスソルト。