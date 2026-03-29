『AnimeJapan 2026』のTVアニメ『キン肉マン』完璧超人始祖のブースに登壇する上坂すみれTVアニメ『キン肉マン』完璧超人始祖（パーフェクト・オリジン）編でミートくん役を演じる上坂すみれが、2026年3月28日（土）に開催された『AnimeJapan 2026』のポニーキャニオンステージに登壇。ステージでの模様と独占インタビューをお届けします。「王子！会いたかったですよー！」と叫びながら登場した上坂さん。まずは冒頭、翌日（3月