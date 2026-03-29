花粉症にまつわる「なんとなく知っているけど、これって本当？」という気になるウワサ。気になる真相を、専門医の飯野晃さんにお伺いしました！Q1. 同じ薬をずっと飲んでいると効かなくなる？A. 薬が効かないのではなく、他の原因が考えられます。薬の効果に体が慣れると耐性ができ、効かなくなるから違う薬を試すほうがいい、なんて話も聞くけれど…。「基本的な抗アレルギー薬で、効かなくなることはありません。可能性としては