京急線での「ちょっとそこまで」の送迎や買い物が、よりスムーズになります。京浜急行電鉄は2026年3月14日より、京急線各駅（泉岳寺駅を除く）において、PASMOやSuicaなどの交通系ICカードを入場券として利用できる新サービスを開始しました。切符を買う手間がなくなり、自動改札をタッチするだけで2時間以内の入退場が可能に。JR東日本など他社の運用との違いや、品川・横浜といった大規模駅での「落とし穴」となる制限事項など、