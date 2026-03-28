小島秀夫の右脳が大好きなこと＝○○○○⚫︎を日常から切り取り、それを左脳で深掘りする、未来への考察＆応援エッセイ「ゲームクリエイター小島秀夫のan‐an‐an、とっても大好き○○○○⚫︎」。第36回目のテーマは「小島秀夫氏絶賛！」です。小島秀夫氏絶賛！“観る映画”を決める際、決め手になっているものは？ 予告編？ 興行収入？ ネット情報？ レビュースコア？ “購入する本”を決める時、決め手