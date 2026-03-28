これまで3000人以上の男女の相談に乗ってきた、恋愛・婚活アドバイザーの菊乃です。髪もボサボサで化粧もしない“完全なる非モテ”から脱出した経験を活かし、多くの方々の「もったいない」をご指摘してきました。今回は、指摘しにくい「外見」についてです。生まれつきの「顔かたち」はそのままでも、努力や知識で外見は別人級に変わります。ですが「その努力をしたほうがいい」と誰からも指摘されずに、婚活・恋愛で敗退し続ける