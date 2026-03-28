花粉量がもっとも多くなるこの時期、今日から使える対策が知りたいあなたに！ 毎日の生活習慣の中に、今すぐ取り入れられる花粉対策TIPSを、医師が直伝。日々の積み重ねで、少しでもつらさを和らげよう。カラダを花粉から守るために意識するべき3つのPOINT！家に花粉を持ち込まない。こまめにカラダを洗う。生活リズムを整える。たとえ花粉症を発症していても、毎日のQOLをできるだけ下げないよう症状を軽減するには、付着してしま