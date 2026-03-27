3月27日公開の映画『鬼の花嫁』にて、吉川愛と共にダブル主演を務めるKing ＆ Prince・永瀬廉。現在放送中の日曜劇場『リブート』（TBS系）での演技も注目を集めており、俳優として目覚ましい躍進を続けている。そこで本記事では、永瀬のこれまでの経歴を振り返りながら、『リブート』や『鬼の花嫁』での役柄にもフォーカスし、その魅力を深掘りしていきたい。【関連】キンプリ永瀬廉『映画ラストマン』『リブート』注目の作品で見