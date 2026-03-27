「Celvoke（セルヴォーク）」が、「2026 Refreshing Mood Series」を2026年4月29日（水）より発売する。■ひんやり感と香りで夏のリフレッシュ毎年好評のボディミストやスカルプローション、お直し用クッションファンデーションに加え、新たにクーリング ロールオンと2層式ヘアミストがラインアップ。ボディミストやスカルプローションは、肌や頭皮にひんやりとした心地よさを与え、暑い季節でも快適な使用感を実現した。クーリン