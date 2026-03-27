「Celvoke（セルヴォーク）」が、「2026 Refreshing Mood Series」を2026年4月29日（水）より発売する。

■ひんやり感と香りで夏のリフレッシュ

毎年好評のボディミストやスカルプローション、お直し用クッションファンデーションに加え、新たにクーリング ロールオンと2層式ヘアミストがラインアップ。

ボディミストやスカルプローションは、肌や頭皮にひんやりとした心地よさを与え、暑い季節でも快適な使用感を実現した。

クーリング ロールオンは、気になる部分にピンポイントで清涼感を届ける設計。さらに、ハーバル・フローラルな香りのヘアミストは、髪をうるおしながら爽やかな香りをまとわせる。

熱気の中にふと訪れる涼やかなひとときを感じさせ、肌・髪・ボディ・心までリフレッシュへ導くシリーズとなる。

■商品情報

株式会社マッシュホールディングス

セルヴォーク リブート ボディミスト N ドーンフォレスト50mL 2,970円（税込）

セルヴォーク フリージング ヘッドショット ドーンフォレスト50mL 2,970円（税込）

セルヴォーク クーリング ロールオン ドーンフォレスト9mL 2,750円（税込）

セルヴォーク アイシー フロスト レタッチクッションSPF32・PA+++4,950円（税込）

セルヴォーク リニューイング ヘアミスト ハーバルショア50mL 2,970円（税込）