Celvoke、夏肌をひんやりと包み込む「Refreshing Mood Series」期間限定発売
「Celvoke（セルヴォーク）」が、「2026 Refreshing Mood Series」を2026年4月29日（水）より発売する。
■ひんやり感と香りで夏のリフレッシュ
毎年好評のボディミストやスカルプローション、お直し用クッションファンデーションに加え、新たにクーリング ロールオンと2層式ヘアミストがラインアップ。
ボディミストやスカルプローションは、肌や頭皮にひんやりとした心地よさを与え、暑い季節でも快適な使用感を実現した。
クーリング ロールオンは、気になる部分にピンポイントで清涼感を届ける設計。さらに、ハーバル・フローラルな香りのヘアミストは、髪をうるおしながら爽やかな香りをまとわせる。
熱気の中にふと訪れる涼やかなひとときを感じさせ、肌・髪・ボディ・心までリフレッシュへ導くシリーズとなる。
■商品情報
株式会社マッシュホールディングス
セルヴォーク リブート ボディミスト N ドーンフォレスト50mL 2,970円（税込）
セルヴォーク フリージング ヘッドショット ドーンフォレスト50mL 2,970円（税込）
セルヴォーク クーリング ロールオン ドーンフォレスト9mL 2,750円（税込）
セルヴォーク アイシー フロスト レタッチクッションSPF32・PA+++4,950円（税込）
セルヴォーク リニューイング ヘアミスト ハーバルショア50mL 2,970円（税込）