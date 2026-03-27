リキッドアイライナー「くれ竹 お化粧ふでぺん 目元用」シリーズから、初のラメアイライナーが数量限定で登場。2026年4月23日（木）より発売する。■筆ぺんメーカーならではの描き心地透明感があり肌なじみのよい“さくらピンク”と“しずくクリア”の2色をラインナップ。派手すぎない上品な輝きで、目元にさりげない華やかさをプラスする“大人かわいい”ラメアイライナー。「お化粧ふでぺん 目元用」シリーズの中でも定番の“細