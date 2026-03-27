2026年4月10日（金）、函館市に道南エリア初となる直営店『白い恋人 Hakodate Bay Museum（ハコダテ ベイ ミュージアム）』がオープンします。 画像：石屋製菓株式会社 『白い恋人 Hakodate Bay Museum』は、『ISHIYA』の新たな直営店のスタイルとして、2025年7月に赤れんが庁舎にオープンした『白い恋人 Akarenga sweets labo』に次ぐコンセプトショップ。 物販や飲食販売だけではなく、体験コンテンツやエ