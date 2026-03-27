2026年3月30日（月）、『チ・カ・ホ 札幌駅前通地下広場 北大通交差点広場（西）』にて『ホタテのノアと一緒にファイターズを応援しよう！』イベントが開催されます。 画像：株式会社マルナカ相互商事 2026年3月30日（月）は北海道日本ハムファイターズのエスコンフィールド本拠地開幕戦の前日。『ホタテのノアと一緒にファイターズを応援しよう！』は、3月31日（火）からのエスコンホーム開幕戦