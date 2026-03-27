2026年3月30日（月）、『チ・カ・ホ 札幌駅前通地下広場 北大通交差点広場（西）』にて『ホタテのノアと一緒にファイターズを応援しよう！』イベントが開催されます。

画像：株式会社マルナカ相互商事

2026年3月30日（月）は北海道日本ハムファイターズのエスコンフィールド本拠地開幕戦の前日。『ホタテのノアと一緒にファイターズを応援しよう！』は、3月31日（火）からのエスコンホーム開幕戦に向けて一緒にファイターズを盛り上げるイベントです！

画像：株式会社マルナカ相互商事

イベント当日は、『ホタテのノア×ファイターズコラボクリアファイル』が先着来場特典として配布されます。

※なくなり次第終了。

画像：株式会社マルナカ相互商事

さらに、『ホタテのノア』と一緒に撮影した写真をブースで見せると『片ナップショルダーバッグ』がもらえます！

※なくなり次第終了。

※『ホタテのノア』1回の登場で30分程度で休憩します。

※混雑した場合は整理券を配布する場合があります。

画像：株式会社マルナカ相互商事

ほかにも、『ホタテのノア』のSNSフォローをすることでガラポンができたり、グッズを購入できたりなど、楽しいコンテンツが盛りだくさんです！

詳細情報

ホタテのノアと一緒にファイターズを応援しよう！

開催日時：2026年3月30日（月）12:00～17:00

開催場所：チ・カ・ホ 札幌駅前通地下広場 北大通交差点広場（西）

北海道Likers編集部のひとこと

いよいよ開幕！ 北海道日本ハムファイターズのエスコンフィールド本拠地開幕戦の前日は、ホタテのノアと一緒にファイターズを盛り上げましょう！

先着特典やプレゼントイベントなどコンテンツが盛りだくさんなので、ぜひみんなで楽しんでくださいね◎

文／北海道Likers

【画像・参考】3月30日（月）は札幌チカホへ！北海道日本ハムファイターズ！エスコンホーム開幕戦前日イベント！ホタテのノアと一緒に応援！ - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

