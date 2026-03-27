近年、結婚前にパートナーと同棲するカップルは、以前ほど特別なものではなくなってきました。価値観の多様化、共働き世帯の増加といった背景もあり、「一緒に暮らしてみてから将来を考えたい」と感じる人も増えていると言われています。とはいえ、全く違う価値観の持ち主同士がある日突然同じ家で生活を始めることになってしまったら……!?仕事はできるが、恋愛は全く上手くいかないアラサーOL・仲村 杏。「このまま死ぬまで一人