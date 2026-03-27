ヨガやスポーツジム、サウナ、温泉などに行くとき――。着替えや、汗拭きシートのような身支度を整えるのに必要なものを巾着・ポーチに入れて持ち運ぶことってありますよね。そこに生理用品が加わるときは、あまり人に見られたくない……。かといって、隠して持ち歩くのは意外と大変だし、少しソワソワしてしまいます。そんなときに見つけたのが、無印良品の「ポリエステルメッシュ巾着 ダブルタイプ（S）」。1つの巾着の中で