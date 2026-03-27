メッシュポーチの「中身丸見え問題」を解決！無印良品アイテム1つで「通気性」と「隠したい」も両立できた｜無印良品週間に買いたいもの
ヨガやスポーツジム、サウナ、温泉などに行くとき――。着替えや、汗拭きシートのような身支度を整えるのに必要なものを巾着・ポーチに入れて持ち運ぶことってありますよね。そこに生理用品が加わるときは、あまり人に見られたくない……。かといって、隠して持ち歩くのは意外と大変だし、少しソワソワしてしまいます。
そんなときに見つけたのが、無印良品の「ポリエステルメッシュ巾着 ダブルタイプ（S）」。1つの巾着の中で“見せてもいいもの”と、“見せたくないもの”を分けて収納できる優れものなんです！
◆くすみピンクが大人かわいくて、普段使いにも◎
「ポリエステルメッシュ巾着 ダブルタイプ（S）」は、仕切りがある2層の巾着。見せてもいいものはメッシュ側に――。そして、見せたくないものは、生地で挟まれた側に分けて収納できるから、巾着・ポーチをタオルや洋服のあいだに隠して持ち歩かなくてもいいのがうれしい！
「ポリエステルメッシュ巾着 ダブルタイプ（S）」790円/税込
カラー：ピンク
仕様・混率：本体 ポリエステル100％、メッシュ部分 ポリエステル100％
外寸（約）：20×25×10cm
重量・梱包材含む（約）：30g
カラーは、黒とカーキ、それと筆者が購入したピンクの3色展開。くすみがかったピンクだから大人かわいいし、荷物の中でも浮きすぎないところが使いやすいです。
サイズはS、M、Lがラインナップしていて、写真の巾着はSです。まず、メッシュ側。
全面メッシュだから中身が見やすく、よく使うものを入れるならこっちですね。通気性の良さにも期待！ 反対側はポリエステル素材の布地で、中身が見えない仕様。
巾着を広げると、中央には同じくポリエステル素材の布の仕切りがあります。
見せたくないものは、この仕切りと布で挟まれた部分にしまいます。
仕切りを隔てて仕分けるだけだから、出し入れも簡単！ 内側には持ち手になるループが付いているので、持ち運びにも便利。
さっそく、ヨガに行くときに使ってみました。
◆愛用のメンズ用汗拭きシートも余裕で隠せる
まずは、「ポリエステルメッシュ巾着 ダブルタイプ（S）」のメッシュ側に小物類を入れていきます。中身がすぐにわかるので、見られてもいいものや、ラクに取り出したいものはここに――。
あと、ハンドタオル類は通気性を良くしておきたいから、メッシュ面があると助かります。
歯ブラシセットや、運動後のメイク直しに使いたいスキンケアサンプルなんかもIN。
袋側には、見せたくないもの。透け感がほとんどないから、安心して使えます。
例えば、メンズ用の汗拭きシート。汗拭きシートは見えてもいいのだけれど、メンズ用を使っているのはちょっと隠しておきたい……そんなときにありがたいです。ほかには、生理用品や着替えのインナー類なども袋側に入れています。
1番小さいSサイズの場合、ハンドタオル1枚、薄手のインナー1〜2枚、汗拭きシート、ナプキン数枚などを入れることができる容量です。
これまでは、入れるものによってポーチを分けていたけれど、1つの巾着内で“見せてもOK・見せるのはNG”を仕分けられるから、2個持ちする必要がなくなりました。ちょっとしたかさばりが減るだけでも、身軽になった気分です。
ひもを引っ張ってキュッと閉じた時のフォルムも、コロンとしていてかわいいんですよね。
◆避難用バッグの中に入れておくのにもいいかも
先日、出張に行ったとき、旅行用バッグから貴重品・よく使うものを「ポリエステルメッシュ巾着 ダブルタイプ（S）」に入れ替えて、座席のフックにかけておいたのだけれど、限られたスペースでも邪魔になりにくく、化粧室に行くとき・ちょっとした移動時などにもスムーズでした。
そんなときに見つけたのが、無印良品の「ポリエステルメッシュ巾着 ダブルタイプ（S）」。1つの巾着の中で“見せてもいいもの”と、“見せたくないもの”を分けて収納できる優れものなんです！
「ポリエステルメッシュ巾着 ダブルタイプ（S）」は、仕切りがある2層の巾着。見せてもいいものはメッシュ側に――。そして、見せたくないものは、生地で挟まれた側に分けて収納できるから、巾着・ポーチをタオルや洋服のあいだに隠して持ち歩かなくてもいいのがうれしい！
「ポリエステルメッシュ巾着 ダブルタイプ（S）」790円/税込
カラー：ピンク
仕様・混率：本体 ポリエステル100％、メッシュ部分 ポリエステル100％
外寸（約）：20×25×10cm
重量・梱包材含む（約）：30g
カラーは、黒とカーキ、それと筆者が購入したピンクの3色展開。くすみがかったピンクだから大人かわいいし、荷物の中でも浮きすぎないところが使いやすいです。
サイズはS、M、Lがラインナップしていて、写真の巾着はSです。まず、メッシュ側。
全面メッシュだから中身が見やすく、よく使うものを入れるならこっちですね。通気性の良さにも期待！ 反対側はポリエステル素材の布地で、中身が見えない仕様。
巾着を広げると、中央には同じくポリエステル素材の布の仕切りがあります。
見せたくないものは、この仕切りと布で挟まれた部分にしまいます。
仕切りを隔てて仕分けるだけだから、出し入れも簡単！ 内側には持ち手になるループが付いているので、持ち運びにも便利。
さっそく、ヨガに行くときに使ってみました。
◆愛用のメンズ用汗拭きシートも余裕で隠せる
まずは、「ポリエステルメッシュ巾着 ダブルタイプ（S）」のメッシュ側に小物類を入れていきます。中身がすぐにわかるので、見られてもいいものや、ラクに取り出したいものはここに――。
あと、ハンドタオル類は通気性を良くしておきたいから、メッシュ面があると助かります。
歯ブラシセットや、運動後のメイク直しに使いたいスキンケアサンプルなんかもIN。
袋側には、見せたくないもの。透け感がほとんどないから、安心して使えます。
例えば、メンズ用の汗拭きシート。汗拭きシートは見えてもいいのだけれど、メンズ用を使っているのはちょっと隠しておきたい……そんなときにありがたいです。ほかには、生理用品や着替えのインナー類なども袋側に入れています。
1番小さいSサイズの場合、ハンドタオル1枚、薄手のインナー1〜2枚、汗拭きシート、ナプキン数枚などを入れることができる容量です。
これまでは、入れるものによってポーチを分けていたけれど、1つの巾着内で“見せてもOK・見せるのはNG”を仕分けられるから、2個持ちする必要がなくなりました。ちょっとしたかさばりが減るだけでも、身軽になった気分です。
ひもを引っ張ってキュッと閉じた時のフォルムも、コロンとしていてかわいいんですよね。
◆避難用バッグの中に入れておくのにもいいかも
先日、出張に行ったとき、旅行用バッグから貴重品・よく使うものを「ポリエステルメッシュ巾着 ダブルタイプ（S）」に入れ替えて、座席のフックにかけておいたのだけれど、限られたスペースでも邪魔になりにくく、化粧室に行くとき・ちょっとした移動時などにもスムーズでした。