札幌市の円山公園に突如現れた雪うさぎのアート作品（⇒次へ）【画像を見る】うさぎが木登り！？春には消える「ひとときだけの芸術」北海道札幌市の円山公園に突如現れた雪うさぎのアート作品が、Instagramで話題を呼んでいます。「可愛い〜」「ほっこりしました」「見に行きたい！」などの声で、1.2万いいねが集まりました。大反響を呼んだ雪うさぎはどんな姿だったのでしょうか。■突如あらわれた雪うさぎの正体両手両足で木登り