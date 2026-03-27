ユニクロが毎週発行している、折込チラシとデジタルチラシ。2026年3月27日から4月2日までの期間は、春のアクティブシーンに欠かせない高機能ウェアや新生活をサポートするきれいめアイテムが続々値下げ。最旬スウェット、ポロシャツ、新作UT＆Tシャツなど日常を彩る春の鉄板アイテムも特別価格で登場です。中でも特に注目のアイテムを厳選して紹介します。信頼度◎の高機能アイテム●ウルトラストレッチアクティブジョガーパンツ（