【ユニクロ最新チラシ】春夏トレンドアイテムがお買い得！レジャー＆デイリーに使える高機能ウェアも値下げ《4月2日まで》

ユニクロが毎週発行している、折込チラシとデジタルチラシ。

2026年3月27日から4月2日までの期間は、春のアクティブシーンに欠かせない高機能ウェアや新生活をサポートするきれいめアイテムが続々値下げ。最旬スウェット、ポロシャツ、新作UT＆Tシャツなど日常を彩る春の鉄板アイテムも特別価格で登場です。

中でも特に注目のアイテムを厳選して紹介します。

信頼度◎の高機能アイテム

●ウルトラストレッチアクティブジョガーパンツ（期間限定価格1990円）

ストレッチ性が高く、サラリとした履き心地のウルトラストレッチアクティブジョガーパンツです。

春夏のアウトドアシーンやワークアウトに活躍するだけでなく、クリーンなシルエットでデイリーユース、オフィスコーデにも対応。"大人カジュアル"初心者さんには、バランスの取りやすいフルレングスの「丈長め」（1990円）タイプもおすすめです。

●レーヨンブラウス（期間限定価格1990円）

"きちんと感"と"リラックス感"のバランスがちょうど良いレーヨンブラウスは、オンオフ使える汎用性の高いアイテムです。落ち感があり、体のラインを拾わないので、体型カバーも叶います。

洗濯後、きれいに形を整えて干せばシワも気になりにくく、ノーアイロンでも着用できます。新生活でバタバタと忙しい日にも頼れる存在。

●UNIQLO：C スウェットオーバーサイズフルジップパーカ（期間限定価格3990円）

適度にハリのあるしなやかな素材でカジュアルになりすぎないので、カラー選びやメリハリのあるシルエットを意識すれば、洗練された着こなしも叶います。

春先や秋口はもちろん、夏は冷房対策、冬はレイヤードスタイルに取り入れるなどシーズンレスに使えるのも嬉しいポイントです。

他にも、多彩な色柄が揃う「ポロシャツ」（2990円）や「ソフトコットンT」(1290円)、「ソフトリブT」(1290円)、「エアリズムコットンT」(1990円)、「ウォッシャブルミラノリブセーター／半袖」（1290円）なども期間限定価格で登場しています。

キッズアイテムも嬉しい値下げ。「エアリズムコットンT」（990円）、「ウルトラストレッチアクティブジョガーパンツ」(1290円)、長袖の「絵本コレクションパジャマ」(1990円)など、お得なこの機会にチェックしてみてくださいね。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部