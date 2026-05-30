あまりに甘え上手なペキニーズさんの一幕が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で29万4000回再生を突破し、「素敵な過保護ｗ」「甘ったれで大好きｗ」「されるがままでかわいすぎる」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『眠すぎてお布団に行けない』と駄々をこねる犬→仕方ないので、ベッドまで…赤ちゃんすぎる光景】 眠すぎてお布団に行けない… TikTokアカウント「um