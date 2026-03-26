作品ごとに変幻自在の魅力を放つ俳優ベネディクト・カンバーバッチが、自らプロデューサーも買って出た新作映画『フェザーズその家に巣食うもの』が公開される。英国のマックス・ポッターによるベストセラー小説『悲しみは羽根をまとって』を、リアルとファンタジーが融合した特異なビジュアルで映画化した今作。そこに込めた想いをカンバーバッチにインタビューした。アカデミー賞にノミネートされた『イミテーション・ゲーム