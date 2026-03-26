Snow Manの向井康二が3月24日に、5月末に閉館する大阪松竹座で開催された『ほんまおおきに大阪松竹座～WE are松竹座男子。今まで永らくお世話になりました。関ジュの頃、和室の楽屋で向き合った日々。そんな青春の場所でSUPER Aぇ！卒業式。～』に出演。自身のInstagramでオフショットを公開した。 【写真＆動画】向井康二がオレンジラメ衣装の大阪松竹座オフショット①② ■向井、『ほんまおおきに大阪