Snow Manの向井康二が3月24日に、5月末に閉館する大阪松竹座で開催された『ほんまおおきに大阪松竹座～WE are 松竹座男子。今まで永らくお世話になりました。関ジュの頃、和室の楽屋で向き合った日々。そんな青春の場所でSUPER Aぇ！卒業式。～』に出演。自身のInstagramでオフショットを公開した。

【写真＆動画】向井康二がオレンジラメ衣装の大阪松竹座オフショット①②

■向井、『ほんまおおきに大阪松竹座』舞台裏ショットをシェア

向井が公開したオフショットは計10点。加えて2点の動画を披露している。

オレンジ色のラメのスーツを纏った向井が客席に佇む姿から写真はスタート。光輝くステージを静かに見つめる横顔が印象的だ。続けて、鏡に映る前髪をおろした自身をカメラで撮影した自撮り（2枚目）、穏やかな表情で花道に座るショット（3枚目）、その体勢から後ろを向く様子や引きの横向きショット（4、5枚目）、そしてエスカレーターをのぼる姿（6枚目）など、松竹座の想い出を噛み締めているような写真が続く。さらに、なにわ男子の道枝駿佑とイベント名が書かれたお揃いのTシャツを着た2ショット（7枚目）、室龍太に肩を組まれて笑顔を見せる様子（8枚目）、King ＆ Princeの永瀬廉とのピース肩組みショット（9枚目）、お揃いのイベントTシャツを着たWEST.の濱田崇裕（「濱」は異字体が正式表記）と桐山照史とのショットも（10枚目）。

そして、着到板に書かれた“向井康二”の名前に赤いピンを刺す動画と、赤いピンを抜いて枡にしまう動画も公開されている。

向井は想いのこもった長文のメッセージも投稿。

「たくさんお世話になった大阪松竹座。たくさん流した汗と涙。昨日ステージ立っているときたくさんの思い出が出てきました」

「そして、昔の自分よりも成長した姿を皆さんに見せれたかな？」

「このお仕事の当たり前をここで学び経験をたくさんさせてもらいました」

「ファンのみんなともたくさんの思い出がある場所で、最後にステージに立てて本当にありがとうございました！」

「この場所からみんなの声はもう聞けないけど、これからもみんなの声はちゃんと僕たちに届くからね」

「これからもチーム関西の応援よろしくお願いします！」

SNSには「キラキラオレンジスーツお似合いです」「スタイルのよさが際立つ衣装」「チーム関西は家族みたいで最高」「松竹座に戻ってきてくれてうれしい」「れんこじ眼福」「みちこじかわいい」「桐山くんと濱ちゃんとの写真うれしい」「むろこじ大好き」などといったファンの声が続々と届いている。

■濱田が公開した『ほんまおおきに大阪松竹座』オフショット

また濱田も自身のInstagramでオフショットを公開。こちらにも、向井は登場しているので、チェックしてみよう。