パック売りが定番の身近な海藻、もずくとめかぶ。腸にいいのはわかっているけれど、具体的な効能や、そもそも両者の違いは…？ 知っているようで知らない腸活二大巨頭（！）を徹底解説します。胃を守り、腸を整える。春こそ海藻を摂る季節！「もずくはピロリ菌の繁殖を防ぐフコイダン、めかぶは逆流性食道炎に有効なアルギン酸が豊富と、どちらも胃によい食材なんです。さらにその両方が水溶性食物繊維。そのまま腸まで届いて善玉