気がつくと人里離れた山中で、首まで埋められていた半グレ男・鬼怒（きど）。絶体絶命と思いきや、不思議な生き物が彼を助けようとしてくれて…。パンチの効いたシチュエーションで幕を開ける、石川チカさんの本作。大事にしているのはテンションが最も上がるネームを描くこと「最初のアイデアは、謎解きの達人とコミュニケーションをとれない動物が部屋に閉じ込められる…という設定でした。キャラの組み合わせや内容を練り直して