グランドニッコー東京 台場は3月1日〜4月30日の期間限定で、吹き抜けのロビーフロアに心地よい光が降り注ぐ「The Lobby Cafe」にて、爽やかな甘みが魅力のマスクメロンをふんだんに使用した「マスクメロンアフタヌーンティーセット 〜至福のひととき〜」を提供しています。■淡いグリーンが基調の、春の気配を感じさせるラインアップ「The Lobby Cafe」では、季節ごとに趣向を凝らしたアフタヌーンティーを展開しています。2026年3