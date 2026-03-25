淡いグリーンが春っぽくてかわいい！　グランドニッコー東京 台場、マスクメロンをふんだんに使用したアフタヌーンティーセット登場

グランドニッコー東京 台場は3月1日〜4月30日の期間限定で、吹き抜けのロビーフロアに心地よい光が降り注ぐ「The Lobby Cafe」にて、爽やかな甘みが魅力のマスクメロンをふんだんに使用した「マスクメロンアフタヌーンティーセット 〜至福のひととき〜」を提供しています。

■淡いグリーンが基調の、春の気配を感じさせるラインアップ

「The Lobby Cafe」では、季節ごとに趣向を凝らしたアフタヌーンティーを展開しています。2026年3・4月は、高級品種であるマスクメロンを主役にした「マスクメロンアフタヌーンティーセット 〜至福のひととき〜」を用意しています。

マスクメロンの濃厚でとろけるような甘さとみずみずしさを生かしたスイーツを中心に、セイボリーにもさりげなくマスクメロンを取り入れ、その魅力を存分に引き立てる味わいに仕上げています。

淡いグリーンを基調としたラインアップが春の気配を感じさせるアフタヌーンティーとともに、上質な午後のティータイムを過ごしてみてはいかがでしょうか。

■実施概要

季節ごとに展開しているグランドニッコー東京 台場のアフタヌーンティー。2026年3・4月は、ジューシーな“マスクメロン”が主役の贅沢なラインアップを用意しています。

◇上段

メロンヴェリーヌ／メロンロール／メロンムース

ひんやりとしたゼリーなどを重ねた3層仕立ての「メロンヴェリーヌ」、甘さ控えめのクリームがメロンの爽やかさを引き立てる「メロンロール」、マスクメロンならではの網目模様をあしらった「メロンムース」を用意。みずみずしい果実感を生かした、軽やかな味わいのスイーツが並びます。

◇中段

メロンクランチ／メロン羊羹／メロンマカロン／メロンタルト／メロンガトー

軽やかな食感の「メロンクランチ」、なめらかな口当たりの「メロン羊羹」、濃厚な味わいが魅力の「メロンマカロン」、香ばしく焼き上げたタルトに2種類のメロンをあしらった「メロンタルト」、メロンのバタークリームとメロンゼリーを層にした「メロンガトー」といった、多彩なスイーツを揃えています。果実の魅力を余すところなく、和洋さまざまなスイーツで表現しています。

◇下段

オマール海老のコンソメ 白ワインクリーム 海老とメロンのアンサンブル／浅利のライスコロッケ ローズマリーの香り／メロン風味のスコーン クロテッドクリーム＆メロンジャム／生ハムと桜ブレッドのカナッペ

マスクメロンの爽やかな甘みを取り入れたセイボリーを用意。春らしくアレンジを加えた「生ハムと桜ブレッドのカナッペ」、メロン風味のスコーンなど、アフタヌーンティー全体にアクセントを添える品々が揃います。

◇ドリンク

紅茶／ハーブティー／コーヒー

紅茶とハーブティーはロンネフェルトのものを使用しています。

販売期間：2026年3月1日〜4月30日

提供時間：13:00〜17:00（ラストオーダー 16:30）

提供場所：グランドニッコー東京 台場 2階 「The Lobby Cafe」

料金：7,000円（消費税・サービス料込）

予約・問い合わせ：レストラン総合案内 03-5500-4550（10:00〜18:00）

案内：

・アフタヌーンティーセットは2時間制となります。

・実際の提供時は、スイーツ・セイボリー各種を1名分ずつ盛り付けて用意します。

公式サイト：https://www.tokyo.grandnikko.com/

（エボル）