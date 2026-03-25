2026年3月18日、都内にて、「スシロー」のスイーツ“SUSHIRO Cafe”の新商品発表会が開催され、全国のスシローにて発売される「飲むストロベリッぺ」、「飲むバニラッぺ」、「飲むブルーベリーヨーグルトッぺ」がお披露目された。【写真】(左から)「飲むストロベリッぺ」、「飲むバニラッぺ」、「飲むブルーベリーヨーグルトッぺ」SUSHIRO Cafeに原宿系動画クリエイター・しなこさん監修メニューも登場！“SUSHIRO Cafe”からの新