【スシロー】しなこ監修メニューも！SUSHIRO Cafeに混ぜて楽しむひんやり“フラッペ”3種が登場
2026年3月18日、都内にて、「スシロー」のスイーツ“SUSHIRO Cafe”の新商品発表会が開催され、全国のスシローにて発売される「飲むストロベリッぺ」、「飲むバニラッぺ」、「飲むブルーベリーヨーグルトッぺ」がお披露目された。
【写真】(左から)「飲むストロベリッぺ」、「飲むバニラッぺ」、「飲むブルーベリーヨーグルトッぺ」
“SUSHIRO Cafe”からの新提案として登場する、混ぜて楽しむひんやりスイーツ“フラッペ”。「季節に合わせた味わいをお客さまご自身でひと手間を加え、楽しみながらお召し上がりいただける新定番スイーツを提供したい」との想いから開発されており、同社は「ご自身でよく混ぜて完成させるからこそ、でき立てを味わえるのが特徴。お寿司を食べた後でもおいしく食べられるように仕立てました」と説明する。
3月18日より、第1弾として発売されているのは「飲むストロベリッぺ」と「飲むバニラッぺ」(各(270円〜 ※店舗によって異なる)だ。「飲むストロベリッぺ」は、牛乳、ストロベリーのシャーベット、ゴロゴロとしたいちごソースを混ぜて楽しむひんやりスイーツ。いちごのフレッシュ感と、飲み応えがありつつもサッパリとした後味がポイントになっている。
一方の「飲むバニラッぺ」は、牛乳とバニラ風味のシャーベットを混ぜて楽しむひんやりスイーツ。よく混ぜることで、牛乳とバニラのコクをいっそう堪能できる一品となっている。
そして4月上旬からは、“まぜまぜ”フラッペ宣伝部長に就任した、原宿系動画クリエイター・しなこさん監修の「飲むブルーベリーヨーグルトッぺ」も登場。今回、イベントに駆け付けたしなこさんは、「味はもちろんなんですけど、ビビッドなカラーなど見た目にもこだわっています。ピンクのアイスと、紫のブルーベリーソースで“しなこカラー”を入れさせていただきました！」とコメント。
また、食感や味わいについては「ちょっと食感のあるカラフルなシュガーボールも入れて。飲むときに、ふわっとクリーミーなところも味わえるけど、シュガーボールのサクサク感も味わえるという。食感も、混ぜるときも楽しいフラッペになったと思います。味わいは、ヨーグルトのコクと、ブルーベリーのサッパリ感のバランスが最高になるように組み合わせました！」とアピールしていた。
なお、しなこさんは、今回のために制作された2種類の動画「フラッペぺぺぺダンス篇」と「フラッペのおいしい食べ方篇」に出演。店内やスシロー公式SNSなどで公開中なので、こちらも新商品と併せてぜひチェックしてみてほしい。
取材・文＝平井あゆみ
※2026年3月11日〜3月17日までテスト販売を実施。持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」では取り扱いなし。各店舗の販売状況・価格はアプリ・公式サイトで要確認。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】(左から)「飲むストロベリッぺ」、「飲むバニラッぺ」、「飲むブルーベリーヨーグルトッぺ」
“SUSHIRO Cafe”からの新提案として登場する、混ぜて楽しむひんやりスイーツ“フラッペ”。「季節に合わせた味わいをお客さまご自身でひと手間を加え、楽しみながらお召し上がりいただける新定番スイーツを提供したい」との想いから開発されており、同社は「ご自身でよく混ぜて完成させるからこそ、でき立てを味わえるのが特徴。お寿司を食べた後でもおいしく食べられるように仕立てました」と説明する。
3月18日より、第1弾として発売されているのは「飲むストロベリッぺ」と「飲むバニラッぺ」(各(270円〜 ※店舗によって異なる)だ。「飲むストロベリッぺ」は、牛乳、ストロベリーのシャーベット、ゴロゴロとしたいちごソースを混ぜて楽しむひんやりスイーツ。いちごのフレッシュ感と、飲み応えがありつつもサッパリとした後味がポイントになっている。
一方の「飲むバニラッぺ」は、牛乳とバニラ風味のシャーベットを混ぜて楽しむひんやりスイーツ。よく混ぜることで、牛乳とバニラのコクをいっそう堪能できる一品となっている。
そして4月上旬からは、“まぜまぜ”フラッペ宣伝部長に就任した、原宿系動画クリエイター・しなこさん監修の「飲むブルーベリーヨーグルトッぺ」も登場。今回、イベントに駆け付けたしなこさんは、「味はもちろんなんですけど、ビビッドなカラーなど見た目にもこだわっています。ピンクのアイスと、紫のブルーベリーソースで“しなこカラー”を入れさせていただきました！」とコメント。
また、食感や味わいについては「ちょっと食感のあるカラフルなシュガーボールも入れて。飲むときに、ふわっとクリーミーなところも味わえるけど、シュガーボールのサクサク感も味わえるという。食感も、混ぜるときも楽しいフラッペになったと思います。味わいは、ヨーグルトのコクと、ブルーベリーのサッパリ感のバランスが最高になるように組み合わせました！」とアピールしていた。
なお、しなこさんは、今回のために制作された2種類の動画「フラッペぺぺぺダンス篇」と「フラッペのおいしい食べ方篇」に出演。店内やスシロー公式SNSなどで公開中なので、こちらも新商品と併せてぜひチェックしてみてほしい。
取材・文＝平井あゆみ
※2026年3月11日〜3月17日までテスト販売を実施。持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」では取り扱いなし。各店舗の販売状況・価格はアプリ・公式サイトで要確認。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。