妻にゴミ出しを頼まれたことを仕事中に思い出したらどうする？帰り道に「コンビニで牛乳を買ってきて」と頼まれたけど、もう家の前。そんなときどうする？夫婦間のよくあるやり取りを「ギャグ漫画的な最適解」として描いた、イリコイリオ(@iricoirio)さんシリーズ『長つづきのコツ』を紹介するとともに裏側やこだわりについて話を聞いた。【漫画】夫婦「長つづきのコツ」とは？■妻と子どもが笑顔でいてくれるなら…!?【漫画】夫婦