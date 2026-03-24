3月22日（日）の『有吉クイズ』では、芸能人のリモート打ち合わせに有吉弘行らがこっそり参加する企画「芸能人のZoom打ち合わせでいいネタ引き出せるかクイズ」が放送された。常に衣装を身に着けて番組に出演する芸人の打ち合わせ時の“素の姿”に、出演者たちから驚きの声が…。【映像】あぁ〜しらき、打ち合わせでイライラ爆発！番組を制作する際におこなわれる、出演者とスタッフによる打ち合わせ。今回は、偽番組の出演者であ