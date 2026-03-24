ＳＱＵＥＥＺＥが４月２２日に東証グロース市場に新規上場する。上場に際して１７万５０００株の公募と９５万９００株の売り出し、上限１６万８８００株のオーバーアロットメントによる売り出しを実施する。主幹事はＳＢＩ証券。公開価格決定日は４月１４日。 同社は自社ホテル運営、システム開発・提供、宿泊施設の企画・開発、ＤＸ全般のコンサルティングなどを手掛ける。 出所：MINKABU PRESS