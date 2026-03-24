【モデルプレス＝2026/03/24】セブン‐イレブンは、「セブンプレミアム まるで完熟マンゴー」をリニューアルし、全国のセブン‐イレブン店舗にて4月7日（火）より順次発売する。【写真】おいしくリニューアルした人気アイスバー◆セブン「まるでシリーズ」人気フレーバーがリニューアルこれまでに累計販売数2億2,000万本を突破した「まるでシリーズ」。中でも特に人気の「セブンプレミアム まるで完熟マンゴー」がこの春、製法・配