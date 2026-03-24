image: generated at whisk クスッときたけど、ぜんぜん他人事じゃない。起きたことだけを話すと、フランス海軍のある士官が、乗っていた船の甲板をジョギングし、そのデータをフィットネスアプリ「Strava」にアップロードしました。たったそれだけのことなんですが…結構な騒ぎになってしまったんです。大事な軍事情報をおもらしこの士官が乗っていたのは、原子力航空母艦「シャルル・ド・