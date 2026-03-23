旦那さんのなかの子育てママのイメージがのほほんとし過ぎですよね…しかもインスタントの出汁を使っただけでそこまで言っちゃいますか。自分はやりもしないのに家事育児のできに文句をつけるのには、義母の影響があるようで…!?【まんが】楽する妻が許せない(ウーマンエキサイト編集部)