【モデルプレス＝2026/03/23】スターバックス コーヒー ジャパンは、春シーズンの第2弾として『ストロベリー シュークリーム フラペチーノ』『スターバックス ストロベリー フラペチーノ』『ストロベリー＆パッション ソルベ ティー』を3月25日より全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）にて発売する。【写真】スタバ、シュークリームをイメージした新フラペチーノ◆スタバ、3種のストロベリービバレッジ誕生『ストロベリー