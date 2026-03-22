メイクアップブランド「エクセル」は、2026年3月13日から「プロテクティブ UVエッセンス 01 アールグレイ」と「プロテクティブ UVエッセンス 02 カモミールティー」を数量限定で販売しています。毎年人気の限定アイテム、今回は「紅茶」快適な使い心地で人気の「エクセル プロテクティブ UVエッセンス」は、2021年から毎年、その年だけの香りで限定品を発売しています。6回目となる今回は、紅茶の香り2種類が登場。『エクセル プロ