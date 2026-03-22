エクセルの「美容液UV」から″紅茶の香り″が数量限定で登場。アールグレイとカモミールティーの2種類。

メイクアップブランド「エクセル」は、2026年3月13日から「プロテクティブ UVエッセンス 01 アールグレイ」と「プロテクティブ UVエッセンス 02 カモミールティー」を数量限定で販売しています。

毎年人気の限定アイテム、今回は「紅茶」

快適な使い心地で人気の「エクセル プロテクティブ UVエッセンス」は、2021年から毎年、その年だけの香りで限定品を発売しています。6回目となる今回は、紅茶の香り2種類が登場。

『エクセル プロテクティブ UVエッセンス』は、「UVケアを義務的意識ではなく、つい塗りたくなるようなアイテムにしたい」という思いから開発された日焼け止め。

伸びが良く、瞬時に肌と一体化する「スキンタッチ処方」、みずみずしいテクスチャーで、塗ったことを忘れるかのような軽い付け心地が特徴です。

SPF50＋・PA＋＋＋＋・UV耐水性★★と、UVアイテムとしての機能はもちろん、保湿の美容液成分（セラミドNP・ヒアルロン酸Na・ハトムギ種子エキス）を贅沢に配合しています。

また、着色料、鉱物油、界面活性剤、パラベン、酸化亜鉛フリーの処方です。

今回登場する2種類は、それぞれ爽やかなアクティブさのある香りと、落ち着きのある大人っぽい香り。気分に合わせて使い分けるのもおすすめです。

・プロテクティブ UVエッセンス 01 アールグレイ

ベルガモットやレモンなど柑橘の爽やかさが立つ、フルーティでみずみずしい晴れやかな香りです。

・プロテクティブ UVエッセンス 02 カモミールティー

すっきりとしたブラックティーをベースにカモミールを添えた、品のある大人っぽい香りです。

希望小売価格は各1540円。

テキスタイルをモチーフとしたやわらかなチェック柄とカトラリーのシルエットの限定デザインにも注目です。明るい日差しが差し込むような軽やかなカラーで、紅茶を楽しむ時間を表現しています。

数量限定につき、なくなり次第販売終了します。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部