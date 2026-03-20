グローバルライフスタイルブランド「CASETiFY（ケースティファイ）」から、BOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）の公式キャラクター「BBNEXDO（プネクド）」との初コラボレーションコレクションが登場します。2024年に誕生したBBNEXDOの世界観を、フェスティバルをテーマにした華やかなデザインで表現♡2026年3月13日（金）日本時間17時より発売されます。 BBNEXDOフェスデザイン 「BB