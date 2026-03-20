CASETiFY×BOYNEXTDOOR♡BBNEXDOキャラの限定スマホケース登場

グローバルライフスタイルブランド「CASETiFY（ケースティファイ）」から、BOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）の公式キャラクター「BBNEXDO（プネクド）」との初コラボレーションコレクションが登場します。2024年に誕生したBBNEXDOの世界観を、フェスティバルをテーマにした華やかなデザインで表現♡2026年3月13日（金）日本時間17時より発売されます。

BBNEXDOフェスデザイン

「BBNEXDO | CASETiFY」コレクションでは、BOYNEXTDOORの公式キャラクターであるキャッピー（ソンホ）、ダーリン（リウ）、ミョンミョン（ジェヒョン）、ハンテップン（テサン）、312（イハン）、ウナギ（ウナク）の6体のキャラクターが登場。

今回のテーマは「村のフェスティバル」。夜空を彩る花火や観覧車、クレーンゲームなど遊び心あふれるモチーフを取り入れたデザインが特徴です。

ポップで楽しいアートワークがCASETiFYのアイコニックなテックアクセサリーに落とし込まれ、持つだけで気分が上がるコレクションに仕上がっています。

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スマホケース＆アクセ展開

スマホケース

価格：6,050円(税込)～

対応：Apple、Samsungデバイス

※機種によっては非対応の場合がございますこと、予めご了承ください。

テックアクセサリー

価格：2,200円(税込)～

イヤホンケース、グリップスタンド、カードホルダースタンドなど、スマートフォンまわりのアクセサリーが豊富に揃います。

特に注目は、キャラクター6体の魅力を詰め込んだ「キャラクターキーチェーンタグ」。キーリング仕様で、バッグや鍵に取り付けて楽しめるアクセントアイテムです。

限定バンドルセットも登場

BBNEXDOとの初コラボレーションを記念して、数量限定のスペシャルセットも登場します。

■BBNEXDO Festival Special Set

■BBNEXDO Firework Special Set

■BBNEXDO Keychain Tag Special Set

各セットは単品購入よりもお得な価格で購入できる特別仕様。コレクションの世界観をまとめて楽しめるファン必見のアイテムです。

販売はCASETiFYオンラインストアのほか、全国の店舗でも展開されます。

■発売日

CASETiFYオンラインストア：2026年3月13日（金）日本時間17時

実店舗：2026年3月13日（金）各店舗オープン時間

■販売店舗

CASETiFYOSAKA心斎橋店、札幌PARCO店、渋谷PARCO店、池袋PARCO店、新宿マルイ店、ルクア大阪店、広島PARCO店、アミュプラザ博多店、名古屋タカシマヤゲートタワーモール店、ニュウマン高輪店

推しキャラと楽しむ毎日♡

BBNEXDOの個性豊かなキャラクターたちとCASETiFYのテックアクセサリーが融合した今回のコレクション。スマホケースやアクセサリーは、日常のコーディネートや持ち物にさりげなく“推し”を取り入れられるのが魅力です。フェスティバルのような楽しさが詰まったデザインで、毎日のスマホ時間がもっと特別に♡ファンはもちろん、ポップなキャラクターアイテムが好きな方もぜひチェックしてみてください。