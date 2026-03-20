お笑いコンビ「真空ジェシカ」のガク（35）が19日、テレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）に出演。NHKの番組出演時の失敗談を明かした。ガクは、2015年から18年の出来事として「初めてのチャンスみたいなので、NHKのネタ番組に出られることになって」と回顧。「ここで漫才のつかみで、突然（相方の）川北が“僕たちこう見えて、2人とも受信料払ってません”っていう最悪のつかみをして。アドリブで。初めて、お客さ